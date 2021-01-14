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14 января, 2021
 
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Эллерт рассказал, как после победы в шоу "Рассмеши комика" устроился на работу в "Квартал 95"

Победитель первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ Александр Эллерт шесть лет работает автором в студии "Квартал 95".

 
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Эллерт: Я не верил, что перезвонят
Эллерт: Я не верил, что перезвонят
Фото: ellert_a / Instagram

Победитель первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ Александр Эллерт в интервью, которое 13 ноября размещено на YouTube-канале "Зе Интервьюер", рассказал, что предложение стать автором студии "Квартал 95" получил от ее бывшего руководителя, а ныне президента Украины Владимира Зеленского.

"Я попал в "Квартал" шесть лет назад. Приехал на [шоу] "Рассмеши комика", выиграл суперигру и стоял – ждал оформления документов. Подошел Владимир Александрович. Говорит: "Сами пишете?" – "Сам". – "Ну, давайте, вам позвонят через неделю". Я не верил, что перезвонят. А через неделю действительно перезвонили и сказали: "Пацаны, приезжайте на стажировку в "Квартал". Все, прошел стажировку, вот уже шестой год здесь. С удовольствием, кайфую", – рассказал он.

ВИДЕО
Видео: Зе Интервьюер/ YouTube

Александр Эллерт родился 18 ноября 1986 года в Харцызске (Донецкая область). В 2014 году принимал участие в шоу "Рассмеши комика"

ВИДЕО
Видео: Студия Квартал 95 Online / YouTube

Эллерт стал известен после участия и победы в шоу "Холостячка" (2020) на канале СТБ, главной героиней которого была украинская актриса Ксения Мишина.

Теги: Владимир Зеленский, студия Квартал 95, Холостячка, Александр Эллерт
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