Еще одна компания отказалась от сотрудничества с рэпером Трэвисом Скоттом после трагедии на фестивале Astroworld

"Из уважения ко всем, кого коснулись трагические события на фестивале Astroworld, мы откладываем выпуск [коллекции кроссовок] Air Max 1 x Cactus Jack", – говорится в публикации.
В Nike не уточнили, на какую дату сдвинули выпуск коллаборации.
Издание TMZ сообщает, что релиз новой модели был запланирован на 16 декабря. В публикации отмечается, что Nike – не первая компания, которая расторгла сотрудничество с артистом после трагедии.
Ранее от партнерства с ним отказался бренд Houston Rockets, а создатели игр Fortnite приняли решение удалить из приложение его изображение.
Авторы статьи подчеркивают, что Nike отказался от коллаборации с рэпером после того, как стало известно, что от полученных во время давки на фестивале травм скончался девятилетний Эзра Блоунт. Он стал 10-й жертвой трагедии.
5 ноября на открытии музыкального фестиваля Astroworld в Хьюстоне, где собрались более 50 тыс. человек, произошла давка. Во время выступления рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка зрители начали тесниться к передней части сцены, что вызвало панику, некоторые люди стали терять сознание и падать. Изначально сообщалось о восьми погибших, среди которых были и несовершеннолетние. Еще несколько десятков человек госпитализированы.
После случившегося Скотт сообщил, что сотрудничает с полицией и готов поддержать семьи погибших.
8 ноября несколько посетителей концерта, которые получили травмы в давке, подали в суд на Скотта. 11 ноября стало известно, что от полученных на фестивале травм скончалась 22-летняя студентка.