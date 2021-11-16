Еще одна компания отказалась от сотрудничества с рэпером Трэвисом Скоттом после трагедии на фестивале Astroworld

После трагедии на фестивале от сотрудничества со Скоттом отказались сразу несколько компаний Фото: ЕРА

"Из уважения ко всем, кого коснулись трагические события на фестивале Astroworld, мы откладываем выпуск [коллекции кроссовок] Air Max 1 x Cactus Jack", – говорится в публикации.

В Nike не уточнили, на какую дату сдвинули выпуск коллаборации.

Издание TMZ сообщает, что релиз новой модели был запланирован на 16 декабря. В публикации отмечается, что Nike – не первая компания, которая расторгла сотрудничество с артистом после трагедии.

Ранее от партнерства с ним отказался бренд Houston Rockets, а создатели игр Fortnite приняли решение удалить из приложение его изображение.

Авторы статьи подчеркивают, что Nike отказался от коллаборации с рэпером после того, как стало известно, что от полученных во время давки на фестивале травм скончался девятилетний Эзра Блоунт. Он стал 10-й жертвой трагедии.