"Если интересно про малыша, задавайте вопросы". Жена главы миграционной службы, известная как девушка с собачкой из Уханя, сообщила о пополнении в семье

Жена Соколюка разместила в сети серию снимков, на которых запечатлена с животным на руках.

"Мы завели козленка. Скажу вкратце. Купили мы его осознанно, он будет жить в студии, и с ним также можно сделать красивые фотографии. У него есть свой загон с крышей, свежими фруктами, овощами, веточками, сеном и зерном. Ночью он в загоне, а днем бегает по всей территории студии, и его никто не мучает, а только сильно любят. Кузя теперь наш член семьи, и мы его уважаем, к нему относимся так же, как и к нашим домашним собачкам. Кстати, мы скоро их познакомим. Думаю, они подружатся", – написала она.

По словам Анастасии Соколюк, на момент публикации поста козленок находился у них второй день.



"Все животные, которые у меня жили и сейчас [живут], автоматически становятся самыми счастливыми и залюбленными. Если что-то интересно про нашего малыша, задавайте вопросы", – подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Соколюк (Зинченко) (@nastyazinchenko_)



