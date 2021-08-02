Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2021
 
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"Если интересно про малыша, задавайте вопросы". Жена главы миграционной службы, известная как девушка с собачкой из Уханя, сообщила о пополнении в семье

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Соколюк и Зинченко поженились в феврале 2021 года
Соколюк и Зинченко поженились в феврале 2021 года
Фото: nastyazinchenko / Instagram

Жена главы миграционной службы Максима Соколюка, известная как девушка с собачкой из Уханя, украинский фотограф Анастасия Соколюк (ранее – Зинченко) 1 августа в Instagram сообщила, что они с мужем завели козленка по кличке Кузя.

Жена Соколюка разместила в сети серию снимков, на которых запечатлена с животным на руках.

"Мы завели козленка. Скажу вкратце. Купили мы его осознанно, он будет жить в студии, и с ним также можно сделать красивые фотографии. У него есть свой загон с крышей, свежими фруктами, овощами, веточками, сеном и зерном. Ночью он в загоне, а днем бегает по всей территории студии, и его никто не мучает, а только сильно любят. Кузя теперь наш член семьи, и мы его уважаем, к нему относимся так же, как и к нашим домашним собачкам. Кстати, мы скоро их познакомим. Думаю, они подружатся", – написала она.

По словам Анастасии Соколюк, на момент публикации поста козленок находился у них  второй день.

"Все животные, которые у меня жили и сейчас [живут], автоматически становятся самыми счастливыми и залюбленными. Если что-то интересно про нашего малыша, задавайте вопросы", – подытожила она.


Контекст:

Зинченко познакомилась с Соколюком зимой 2020 года, когда в первые дни после объявления пандемии, вызванной коронавирусом, отказалась покидать Ухань (Китай) без своей собаки по кличке Мишель, так как для ее эвакуации понадобились специальные документы.

Соколюк по долгу службы помогал Зинченко с решением этого вопроса. О том, что между ними завязались романтические отношения, чиновник сообщил осенью 2020 года. 

20 февраля 2021 года Соколюк и Зинченко зарегистрировали брак. После регистрации отношений Зинченко сменила фамилию, став Анастасией Соколюк. Комментируя 20-летнюю разницу в возрасте, жена Соколюка в Instagram призналась, что не ощущает ее или ей кажется, что муж старше не более, чем на пять лет. 

От предыдущего брака у Соколюка есть двое детей – Дарья и Денис. С первой женой Юлией чиновник прожил в браке 20 лет. В марте он рассказал, что решение о разводе стало для нее неожиданностью.

Теги: животные, Государственная миграционная служба, Максим Соколюк, Ухань, Анастасия Зинченко
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