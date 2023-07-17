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17 июля, 2023
 
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"Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе". Свитолина и Монфис поздраивли друг друга со второй годовщиной брака

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Свитолина и Монфис поженились 16 июля 2021 года
Свитолина и Монфис поженились 16 июля 2021 года
Фото: elisvitolina / Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина 16 июля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Она посвятила публикацию второй годовщине их брака.

"Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе. С годовщиной, моя любовь", – подписала она снимок.

Монфис также разместил фото из этой же фотосессии и поблагодарил супругу за любовь.

"Два года назад мы сказали: "Да", и с тех пор каждый день был празднованием этой преданности. В прошлом году наша семья выросла с появлением нашей маленькой принцессы Скай. Я благодарен за каждый миг, проведенный вместе, за нашу любовь, которая продолжает расти и укрепляться. Спасибо, любимая и наша Скай, за то, что делаете каждый день особенным. Пусть наше жизненное путешествие всегда будет приключением, исполненным радости и любви. Мое сердце переполняет любовь к вам обоим", – написал он.

Контекст:

Свитолина и Монфис поженились 16 июля 2021 года.

15 октября 2022-го спортсменка сообщила, что у них родилась дочь. Семья проживает в Монако.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: теннис, Элина Свитолина, свадьба, Гаэль Монфис
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