"Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе". Свитолина и Монфис поздраивли друг друга со второй годовщиной брака

"Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе. С годовщиной, моя любовь", – подписала она снимок.

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Монфис также разместил фото из этой же фотосессии и поблагодарил супругу за любовь.

"Два года назад мы сказали: "Да", и с тех пор каждый день был празднованием этой преданности. В прошлом году наша семья выросла с появлением нашей маленькой принцессы Скай. Я благодарен за каждый миг, проведенный вместе, за нашу любовь, которая продолжает расти и укрепляться. Спасибо, любимая и наша Скай, за то, что делаете каждый день особенным. Пусть наше жизненное путешествие всегда будет приключением, исполненным радости и любви. Мое сердце переполняет любовь к вам обоим", – написал он.

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