Свитолина выиграла у первой ракетки мира Швентек в четвертьфинале Wimbledon

Свитолина в 2023 году дошла до полуфинала Wimbledon, победив Швентек (WTA №1) Фото: EPA

У Свитолиной был шанс победить в этом поединке в двух сетах. Выиграв первую партию 7:5, во второй украинка вела 4:1 на тай-брейке, но позволила Швентек перехватить инициативу и уступила 5:7, отдав сопернице второй сет (6:7).

В третьем сете преимущество украинской спортсменки не вызывало сомнений, Свитолина отдала Швентек только два гейме – 6:2.

Матч продолжался 2 часа 41 минуту.

Свитолина сравняла счет в личных встречах со Швентек (1:1) и второй раз за карьеру вышла в полуфинал Wimbledon (впервые – в 2019 году).

В полуфинале Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой (№42 WTA) из Чехии, победившей в четвертьфинале американку Джессику Пегулу (№4 WTA).