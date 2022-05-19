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19 мая, 2022
 
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"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами

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Ребрик показала съемку ко Дню вышиванки
Ребрик показала съемку ко Дню вышиванки
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик 19 мая в Instagram опубликовала бэкстейдж-видео съемки с фотографом Николаем Аузяком.

Актриса прогулялась по полю в платье-вышиванке с высокими разрезами.

Видео сопровождает песня из репертуара украинского певца Макса Барских "Хай буде весна". 

"Какая же вы красивая! У вас волшебная естественная красота!" – прокомментировала подписчица mnatsakanyan.anushka.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.

Теги: вышиванка, платье, телеведущая, актриса, Лилия Ребрик, День вышиванки
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