Бульвар Шоубиз
 
28 сентября, 2021
 
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"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат

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Волочкова: Я очень люблю белый цвет
Волочкова: Я очень люблю белый цвет
Фото: depositphotos.com

Российская балерина Анастасия Волочкова 28 сентября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в белом брючном костюме и черном берете.

Образ балерины дополнили белые туфли на каблуках. Волочкова позирует в кадре, лежа на полу с поднятой ногой.

"Я очень люблю белый цвет", – прокомментировала новый она снимок.

"Вот здесь культурно. Шпагат не портит", – оценили фото балерины ее поклонники, вероятно, подразумевая предыдущие фото артистки, на которых она запечатлена в бикини.

"Валяться в классическом костюме по полу – очень странное фото", – отреагировали пользователи сети. 

"Образ красивый, но эти вечно раздвинутые ноги – перебор", – написали в комментариях подписчики.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Теги: Анастасия Волочкова, шпагат
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