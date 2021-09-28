"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат

Волочкова: Я очень люблю белый цвет Фото: depositphotos.com

Образ балерины дополнили белые туфли на каблуках. Волочкова позирует в кадре, лежа на полу с поднятой ногой.

"Я очень люблю белый цвет", – прокомментировала новый она снимок.

"Вот здесь культурно. Шпагат не портит", – оценили фото балерины ее поклонники, вероятно, подразумевая предыдущие фото артистки, на которых она запечатлена в бикини.

"Валяться в классическом костюме по полу – очень странное фото", – отреагировали пользователи сети.

"Образ красивый, но эти вечно раздвинутые ноги – перебор", – написали в комментариях подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)