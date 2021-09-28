"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат

Образ балерины дополнили белые туфли на каблуках. Волочкова позирует в кадре, лежа на полу с поднятой ногой.
"Я очень люблю белый цвет", – прокомментировала новый она снимок.
"Вот здесь культурно. Шпагат не портит", – оценили фото балерины ее поклонники, вероятно, подразумевая предыдущие фото артистки, на которых она запечатлена в бикини.
"Валяться в классическом костюме по полу – очень странное фото", – отреагировали пользователи сети.
"Образ красивый, но эти вечно раздвинутые ноги – перебор", – написали в комментариях подписчики.
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Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).