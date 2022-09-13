"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой

Глинская: Для каждой женщины нет ничего страшнее, когда умирает твой ребенок Фото: lizaglinskaya / Instagram

По словам Глинской, она сбрила волосы после того, как потеряла ребенка.

"Был тяжелый период моей жизни. Я пыталась все изменить, исправить. Это была моя война на выживание – с собой. Я потеряла ребенка. Я уверена, что для каждой женщины нет ничего страшнее, когда умирает твой ребенок. Жизнь дальше не имеет смысла, ты умираешь вместе [с ним], – написала она. – Но ведь я нашла в себе силу побороть это горе, победить в этой войне со своей болью. Я нашла смысл жизни и верила – и верю, – что все будет хорошо и я обязательно стану мамой".

Глинская призвала подписчиков так же, как и она тогда, поверить сейчас в лучшее будущее для себя и Украины.

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