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13 сентября, 2022
 
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"Это была моя война на выживание". Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская показала себя с выбритой головой

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Глинская: Для каждой женщины нет ничего страшнее, когда умирает твой ребенок
Глинская: Для каждой женщины нет ничего страшнее, когда умирает твой ребенок
Фото: lizaglinskaya / Instagram

Украинский кулинарный эксперт, победительница шоу "МастерШеф 2" на СТБ Елизавета Глинская 12 сентября разместила в Instagram архивное фото, на котором запечатлена с выбритой головой.

По словам Глинской, она сбрила волосы после того, как потеряла ребенка.

"Был тяжелый период моей жизни. Я пыталась все изменить, исправить. Это была моя война на выживание – с собой. Я потеряла ребенка. Я уверена, что для каждой женщины нет ничего страшнее, когда умирает твой ребенок. Жизнь дальше не имеет смысла, ты умираешь вместе [с ним], – написала она. – Но ведь я нашла в себе силу побороть это горе, победить в этой войне со своей болью. Я нашла смысл жизни и верила – и верю, – что все будет хорошо и я обязательно стану мамой". 

Глинская призвала подписчиков так же, как и она тогда, поверить сейчас в лучшее будущее для себя и Украины.

Контекст:

Глинская родилась в 1983 году в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Первый брак Глинской распался после потери ребенка. В мае 2022 года Глинская вышла замуж за украинского предпринимателя Максима Большакова. От предыдущих отношений у него есть сын. Глинская и Большаков познакомились в 2001 году.

Теги: дети, беременность, ребенок, МастерШеф, Елизавета Глинская
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