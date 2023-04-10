"Это было непросто". 48-летняя Суэнк впервые стала матерью и показала своих новорожденных детей

На снимке актриса позирует спиной к объективу с детьми на руках.
"Это было непросто. Но мальчик и девочка стоили того", – написала она.
Суэнк не стала называть имена детей и дату их рождения.
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Суэнк – лауреатка премий "Оскар" и "Золотой глобус", обладательница звезды на голливудской Аллее славы.
В 2018 году она тайно вышла замуж за американского бизнесмена Филиппа Шнайдера. От предыдущих отношений детей ни у Суэнк, ни у Шнайдера нет.
В октябре 2022 года Суэнк заявила, что беременна двойней.