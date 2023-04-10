"Это было непросто". 48-летняя Суэнк впервые стала матерью и показала своих новорожденных детей

Суэнк в октябре прошлого года сообщила, что беременна Фото: hilaryswank / Instagram

На снимке актриса позирует спиной к объективу с детьми на руках.

"Это было непросто. Но мальчик и девочка стоили того", – написала она.

Суэнк не стала называть имена детей и дату их рождения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilary Swank (@hilaryswank)