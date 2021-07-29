"Это его труд огромный!" Тарзан в облегающих микроплавках станцевал перед камерой

"Наше лето", – написал он.

Стриптизер станцевал перед камерой, сорвав с себя шляпу.

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"Сильный, спортивный, молодец! Не каждый так сможет! Это его труд огромный! Браво!" – прокомментировала подписчица lavrinenko3900.

Контекст:

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.