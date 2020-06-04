Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
04 июня, 2020
 
Новости

"Каких вам еще, бл..дь, реформ не хватает?" Соцсети обсуждают снимок Зеленского, стоящего с согнутой спиной возле скамейки

Социальные сети обсуждают фотографию президента Украины Владимира Зеленского, на которой глава государства запечатлен фотографом "Украинской правды" с невыгодного ракурса. На снимке Зеленский позирует спиной к фотографу в момент растяжки мышц спины возле скамейки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
20 мая 2019 года Зеленский официально вступил в должность президента Украины
20 мая 2019 года Зеленский официально вступил в должность президента Украины
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Фоторепортаж "Украинской правды" об утренней пробежке президента Владимира Зеленского в Хмельницком стал предметом активного диспута в социальных сетях. Особое внимание пользователей соцсетей привлек снимок, на котором глава государства запечатлен возле скамейки во время растяжки мышц спины.

По мнению политтехнолога, экс-советника Министерства здравоохранения Украины Дмитрия Раимова, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского и сотрудники Управления государственной охраны президента не должны были допустить появление такого снимка в медиа. Об этом Раимов заявил на своей странице в Facebook.

"Это фиаско. Фотографию позволили сделать пресс-служба и сотрудники государственной охраны. Бегать – отлично. Только пресс-служба должна делать необходимое, чтобы такие фото не появлялись", – считает политтехнолог.

По мнению Раимова, недопустимо публиковать фото главы государства, сделанные с такого ракурса.

"В одном фото – отношение редакции к президенту. Мне, как редактору, стыдно было бы выставлять такое фото", – подытожил Раимов.

https://www.facebook.com/dmitro.raimov/posts/3416322745058761

Телеведущая, писательница и генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко заявила, что критиковать президента необходимо за государственные просчеты, а не за то, как и в чем он делает зарядку.

"Видео [американского предпринимателя] Илона Маска, поющего "Земля в иллюминаторе", сменилось на фото [президента Украины Владимира] Зеленского, делающего зарядку. Причем у многих от возмущения пена изо рта. Понять наше коллективное беспощадное невозможно. Ну вы нормальные люди? Критикуйте его за государственные просчеты. Но какая разница, как и в чем человек делает разминку?" – написала журналистка.

https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/1912002438936136

"Приехал в Хмельницкий. Дал пи...ды местным. Помог местным порешать вопросы с местным банком. Пробежал восемь километров по местным улицам. Выпил местной "кавы". Похвалил местных. Каких вам еще, бл..дь, реформ не хватает?" – прокомментировала визит президента в Хмельницкий заместитель главного редактора интернет-издания "Страна" Светлана Крюкова.

https://www.facebook.com/kryukova/posts/10158451220073064

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. 

Издание "Украинская правда" 4 июня обнародовало фоторепортаж с утренней пробежки Зеленского во время его двухдневного рабочего визита в Хмельницкий. По словам Зеленского, бег помогает ему зарядиться энергией и проветрить мозги.

Теги: Украина, Хмельницкий, Владимир Зеленский, президент, Наташа Влащенко, Светлана Крюкова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Владимир ПОПОВ
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS