"Каких вам еще, бл..дь, реформ не хватает?" Соцсети обсуждают снимок Зеленского, стоящего с согнутой спиной возле скамейки

Социальные сети обсуждают фотографию президента Украины Владимира Зеленского, на которой глава государства запечатлен фотографом "Украинской правды" с невыгодного ракурса. На снимке Зеленский позирует спиной к фотографу в момент растяжки мышц спины возле скамейки.

Фоторепортаж "Украинской правды" об утренней пробежке президента Владимира Зеленского в Хмельницком стал предметом активного диспута в социальных сетях. Особое внимание пользователей соцсетей привлек снимок, на котором глава государства запечатлен возле скамейки во время растяжки мышц спины.

По мнению политтехнолога, экс-советника Министерства здравоохранения Украины Дмитрия Раимова, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского и сотрудники Управления государственной охраны президента не должны были допустить появление такого снимка в медиа. Об этом Раимов заявил на своей странице в Facebook.

"Это фиаско. Фотографию позволили сделать пресс-служба и сотрудники государственной охраны. Бегать – отлично. Только пресс-служба должна делать необходимое, чтобы такие фото не появлялись", – считает политтехнолог.

По мнению Раимова, недопустимо публиковать фото главы государства, сделанные с такого ракурса.