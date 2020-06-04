"Каких вам еще, бл..дь, реформ не хватает?" Соцсети обсуждают снимок Зеленского, стоящего с согнутой спиной возле скамейки

Фоторепортаж "Украинской правды" об утренней пробежке президента Владимира Зеленского в Хмельницком стал предметом активного диспута в социальных сетях. Особое внимание пользователей соцсетей привлек снимок, на котором глава государства запечатлен возле скамейки во время растяжки мышц спины.
По мнению политтехнолога, экс-советника Министерства здравоохранения Украины Дмитрия Раимова, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского и сотрудники Управления государственной охраны президента не должны были допустить появление такого снимка в медиа. Об этом Раимов заявил на своей странице в Facebook.
"Это фиаско. Фотографию позволили сделать пресс-служба и сотрудники государственной охраны. Бегать – отлично. Только пресс-служба должна делать необходимое, чтобы такие фото не появлялись", – считает политтехнолог.
По мнению Раимова, недопустимо публиковать фото главы государства, сделанные с такого ракурса.
"В одном фото – отношение редакции к президенту. Мне, как редактору, стыдно было бы выставлять такое фото", – подытожил Раимов.
Телеведущая, писательница и генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко заявила, что критиковать президента необходимо за государственные просчеты, а не за то, как и в чем он делает зарядку.
"Видео [американского предпринимателя] Илона Маска, поющего "Земля в иллюминаторе", сменилось на фото [президента Украины Владимира] Зеленского, делающего зарядку. Причем у многих от возмущения пена изо рта. Понять наше коллективное беспощадное невозможно. Ну вы нормальные люди? Критикуйте его за государственные просчеты. Но какая разница, как и в чем человек делает разминку?" – написала журналистка.
"Приехал в Хмельницкий. Дал пи...ды местным. Помог местным порешать вопросы с местным банком. Пробежал восемь километров по местным улицам. Выпил местной "кавы". Похвалил местных. Каких вам еще, бл..дь, реформ не хватает?" – прокомментировала визит президента в Хмельницкий заместитель главного редактора интернет-издания "Страна" Светлана Крюкова.
Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
Издание "Украинская правда" 4 июня обнародовало фоторепортаж с утренней пробежки Зеленского во время его двухдневного рабочего визита в Хмельницкий. По словам Зеленского, бег помогает ему зарядиться энергией и проветрить мозги.