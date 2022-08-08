Бульвар Шоубиз
 
08 августа, 2022
 
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"Это какой-то ужас. У меня шок!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук пожаловалась на врачей в Буковеле и Яремче

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Саливанчук: Хорошо, что у меня легкая травма. А если что-то серьезное?!
Саливанчук: Хорошо, что у меня легкая травма. А если что-то серьезное?!
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 8 августа опубликовала в Instagram ролик, в котором рассказала, с чем ей пришлось столкнуться после того, как ее семилетний сын Глеб получил травму колена в Буковеле.

По словам Саливанчук, ее сын Глеб бежал по покрытию с искусственной травой и упал на почти ровном месте, где была дырка и металлическая пластина.

"Колено разорвалось, вылезла кожа и мясо", – объяснила характер полученной травмы Саливанчук.

На месте в медпункте ей сказали, что нужно сразу заплатить 3,5 тыс. грн за обращение, но отказались предварительно даже посмотреть, чтобы понять, смогут ли помочь ребенку.

Когда певица вызвала "скорую", ей сообщили, что ближайший врач находится в 40 км от Буковеля – в Яремче. Она решила ехать туда самостоятельно. По приезде в больнице никого не оказалось. Когда все-таки вызвали врача, тот, по мнению Саливанчук, пришел выпивший. Нужных медикаментов в больнице не было, и подруга актрисы отправилась в аптеку.

Саливанчук рассказала, что на операционном столе ребенок плакал.

"Врач сказал: Если он будет плакать, едьте в Ивано-Франковск и под общим наркозом зашивайте колено", – отметила она.

Также, как рассказала актриса, когда она пыталась успокоить сына и объяснить, что ему не будет страшно и больно, врач говорил, что не нужно его обманывать – "сейчас иголка зайдет в колено, и я буду его зашивать".

В финале врач не стал объяснять, как делать перевязку, а предложил Саливанчук найти себе другого врача.

"Сейчас война, а вы не можете объяснить маме, как перевязывать колено! Это какой-то ужас. У меня шок!" – сказала актриса.

Пост она сопроводила просьбой обеспечить Буковель медиками.

"Подумайте о том, что вам нужны специалисты на месте, потому что это ужас! Хорошо, что у меня легкая травма. А если что-то серьезное?!" – написала она.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Теги: Ивано-Франковск, больница, Яремча, травма, медики, студия Квартал 95, актриса, больницы, ребенок, Буковель, врач, продюсер, операция, травмы, Анна Саливанчук, жена
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