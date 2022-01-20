"Красивая дама". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала грудь в кожаном облегающем топе

Образ Саливанчук на снимках дополнили клетчатый пиджак и золотая цепочка.

"Важно не потерять веру в себя и в то, что ты особенный! Уникальный. Неповторимый и абсолютно прекрасный! Каждый из нас! Я проношу сквозь годы эту мысль и каждый раз благодарю родителей, что они вложили это в меня. Благодарю себя, что смогла понять и вырастить еще больше!" – написала она в подписи к публикации.

36-летняя Саливанчук добавила, что чувствовать себя неповторимым – это невероятное ощущение, которое движет тобой и помогает делать уверенные шаги, не боясь осуждения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Красивая дама", – прокомментировал публикацию urachaban.