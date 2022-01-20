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20 января, 2022
 
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"Красивая дама". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала грудь в кожаном облегающем топе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саливанчук: Чувствовать себя неповторимым это невероятное ощущение
Саливанчук: Чувствовать себя неповторимым – это невероятное ощущение
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова 20 января опубликовала в Instagram два фото, на которых она запечатлена в черном облегающем кожаном топе на бретелях, подчеркивающем грудь.

Образ Саливанчук на снимках дополнили клетчатый пиджак и золотая цепочка.

"Важно не потерять веру в себя и в то, что ты особенный! Уникальный. Неповторимый и абсолютно прекрасный! Каждый из нас! Я проношу сквозь годы эту мысль и каждый раз благодарю родителей, что они вложили это в меня. Благодарю себя, что смогла понять и вырастить еще больше!" – написала она в подписи к публикации.

36-летняя Саливанчук добавила, что чувствовать себя неповторимым – это невероятное ощущение, которое движет тобой и помогает делать уверенные шаги, не боясь осуждения.

"Красивая дама", – прокомментировал публикацию urachaban.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.

Теги: актриса, грудь, Анна Саливанчук, жена
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