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14 декабря, 2022
 
Новости

"Это крутое обновление двоих людей". Демин объяснил, почему развелся с супругой

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Демин: Возможно, можно будет в дальнейшем по-новому друг в друга влюбиться
Демин: Возможно, можно будет в дальнейшем по-новому друг в друга влюбиться
Фото: slavademin_official / Instagram

Украинский ведущий Слава Демин в Instagram Stories ответил на вопрос подписчиков о своей личной жизни.

Демин объяснил, почему расстался с женой, режиссером Оксаной Мищенко.

"На тот момент прошла любовь. Осталось уважение друг к другу. Но я всегда говорю, что развод – это крутое обновление двоих людей, и главное – это обновление правильно использовать. И, возможно, можно будет в дальнейшем по-новому друг в друга влюбиться", – ответил телеведущий.

Фото: slavademin_official / Instagram
Фото: slavademin_official / Instagram

Контекст:

В январе 2021 года Демин заявил, что расстался с женой. Пара состояла в отношениях 13 лет, из которых 10 прожила в браке. У Демина и Мищенко есть 12-летний сын Владислав.

Теги: режиссер, развод, Слава Демин, ведущий
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