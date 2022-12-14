"Это крутое обновление двоих людей". Демин объяснил, почему развелся с супругой

Демин объяснил, почему расстался с женой, режиссером Оксаной Мищенко.

"На тот момент прошла любовь. Осталось уважение друг к другу. Но я всегда говорю, что развод – это крутое обновление двоих людей, и главное – это обновление правильно использовать. И, возможно, можно будет в дальнейшем по-новому друг в друга влюбиться", – ответил телеведущий.

Фото: slavademin_official / Instagram