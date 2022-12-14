"Это крутое обновление двоих людей". Демин объяснил, почему развелся с супругой

Демин объяснил, почему расстался с женой, режиссером Оксаной Мищенко.
"На тот момент прошла любовь. Осталось уважение друг к другу. Но я всегда говорю, что развод – это крутое обновление двоих людей, и главное – это обновление правильно использовать. И, возможно, можно будет в дальнейшем по-новому друг в друга влюбиться", – ответил телеведущий.
В январе 2021 года Демин заявил, что расстался с женой. Пара состояла в отношениях 13 лет, из которых 10 прожила в браке. У Демина и Мищенко есть 12-летний сын Владислав.