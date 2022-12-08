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08 декабря, 2022
 
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"Зачем это искусственно продолжать?" Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников впервые назвал причину развода

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Синельников: В одно время мы поняли, что уже живем разными жизнями
Синельников: В одно время мы поняли, что уже живем разными жизнями
Фото: synelnykov_yevgen / Instagram

Экс-ведущий шоу "Орел и решка" на "Новом канале", украинский режиссер и продюсер Евгений Синельников 7 декабря в интервью программе ЖВЛ на канале ТЕТ признался, что они с первой женой Еленой отдалились из-за работы.

Вместе с первой супругой Еленой Синельников учился в вузе, а позже работал на "Орле и решке".

"[Это] такой проект, когда ты из года девять месяцев где-то находишься. У тебя другая жизнь. И когда это 10 лет, мы – как супруги, но чужие люди, потому что ты на Мальдивах, а она в Японии, потом ты в Мексику, а она еще куда-то. Потом пересеклись. "А что ты? А?" И снова разъехались", – объяснил Синельников.

Он подчеркнул, что работа разъединила их с женой.

"Просто в одно время мы поняли, что уже живем разными жизнями. Зачем это искусственно продолжать?" – сказал он.

Контекст:

Синельников 11 марта сообщил, что вместе с семьей эвакуировался из оккупированного РФ города Буча Киевской области. Ведущий провел в подвале дома две недели, которые назвал адом.

12 августа 2022 года Синельников женился на украинском продюсере Наталье КлипеОт первого брака у телеведущего есть сын. У его второй жены – двое детей.

Теги: режиссер, развод, Орел и решка, продюсер, Евгений Синельников
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