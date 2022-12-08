"Зачем это искусственно продолжать?" Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников впервые назвал причину развода

Синельников: В одно время мы поняли, что уже живем разными жизнями Фото: synelnykov_yevgen / Instagram

Вместе с первой супругой Еленой Синельников учился в вузе, а позже работал на "Орле и решке".

"[Это] такой проект, когда ты из года девять месяцев где-то находишься. У тебя другая жизнь. И когда это 10 лет, мы – как супруги, но чужие люди, потому что ты на Мальдивах, а она в Японии, потом ты в Мексику, а она еще куда-то. Потом пересеклись. "А что ты? А?" И снова разъехались", – объяснил Синельников.

Он подчеркнул, что работа разъединила их с женой.

"Просто в одно время мы поняли, что уже живем разными жизнями. Зачем это искусственно продолжать?" – сказал он.