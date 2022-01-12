  "Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога

Для приготовления понадобится:
Смешиваем в емкости творог, яйца, сахар и сметану, а затем с помощью блендера доводим до однородности. После этого добавляем в массу манку, разрыхлитель и ванильный сахар, а затем оставляет тесто на 10 минут.
Спустя это время раскладываем тесто порционно в любую силиконовую форму и отправляем на 30 минут в разогретую до 160 °С духовку. Перед подачей на стол выпечку можно посыпать сахарной пудрой.
"Это лучше, чем сырники, потому что еда, приготовленная в духовке, полезнее", – прокомментировали зрители канала.
"Обалденно вкусно, легко, не заморачиваться с жаркой", – отреагировали подписчики.