"Это лучшее, что было у меня в жизни". Полякова рассказала, из чего делает себе скраб, чтобы кожа была мягкой и нежной

"Купила соль, налила оливкового масла, добавила любимое эфирное масло. Сейчас я делаю этот скраб, и это лучшее, что было у меня в жизни. После душа когда мажешься таким скрабом, не надо смазывать кожу кремом. Она мягкая и прекрасная", – поделилась лайфхаком Полякова.
Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводила благотворительные концерты в разных странах и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.