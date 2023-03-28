"Это лучшее, что было у меня в жизни". Полякова рассказала, из чего делает себе скраб, чтобы кожа была мягкой и нежной

Полякова: После душа когда мажешься таким скрабом, не надо смазывать кожу кремом Фото: Оля Полякова / Facebook

"Купила соль, налила оливкового масла, добавила любимое эфирное масло. Сейчас я делаю этот скраб, и это лучшее, что было у меня в жизни. После душа когда мажешься таким скрабом, не надо смазывать кожу кремом. Она мягкая и прекрасная", – поделилась лайфхаком Полякова.