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28 марта, 2023
 
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"Это лучшее, что было у меня в жизни". Полякова рассказала, из чего делает себе скраб, чтобы кожа была мягкой и нежной

Полякова: После душа когда мажешься таким скрабом, не надо смазывать кожу кремом
Полякова: После душа когда мажешься таким скрабом, не надо смазывать кожу кремом
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в новом выпуске YouTube-шоу "Дорослі дівчата" рассказала, как самостоятельно приготовить скраб, который сделает кожу мягкой и нежной.

"Купила соль, налила оливкового масла, добавила любимое эфирное масло. Сейчас я делаю этот скраб, и это лучшее, что было у меня в жизни. После душа когда мажешься таким скрабом, не надо смазывать кожу кремом. Она мягкая и прекрасная", – поделилась лайфхаком Полякова.

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводила благотворительные концерты в разных странах и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, Оля Полякова
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