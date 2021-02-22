"Это может превратить шикарную женщину в шлюху". Седокова разоткровенничалась о правилах "сильных девочек"

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова рассказала, что может стать началом конца в отношениях с мужчиной.

Седокова: Суть в качестве, а не скорости Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 20 февраля на своей странице в Instagram поделилась рассуждениями о "сильных девочках".

"Все сильные девочки, хотят быть слабыми. [Они] хотят, чтоб их мысли читали. В сексе, в ресторане, в магазине. Чтобы мужчина не спрашивал, что ты хочешь, а просто сделал, телепатический угадав любимую марку одежды, размер и позу в постели. Так не бывает. Мужчины (как и женщины) – не экстрасенсы", – отметила она.

По словам Седоковой, сильным девочкам не хватает терпения.

"Суть в качестве, а не скорости. Иногда нужно подождать. Не бежать. Не спешить и не опережать его", – заявила исполнительница.

Певица уверена, что нужно смотреть на мужчину снизу вверх, поскольку, если женщина начинает считать себя выше, это начало конца. Седокова отметила, что можно давать свободу эмоциям и "позволить себе прореветься, поваляться, быть в соплях даже при нем".

Также она добавила, что не стоит налегать на спиртное.

"Надо меньше пить. Не искать свою слабость в алкоголе. Через полтора часа и пять коктейлей любая шикарная женщина в бриллиантах может превратиться в портовую шлюху", – заявила певица.

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Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце". В ее сольной дискографии четыре студийных альбома.