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25 января, 2021
 
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Седокова выставила перед камерой грудь и высунула язык

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова поделилась пляжным снимком.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Седокова: Надеясь на лучшее, готовлюсь к худшему и не удивляюсь ничему, что находится между ними
Седокова: Надеясь на лучшее, готовлюсь к худшему и не удивляюсь ничему, что находится между ними
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова на своей странице в Instagram опубликовала фото, для которого позировала в раздельном желтом купальнике.

"Надеясь на лучшее, готовлюсь к худшему и не удивляюсь ничему, что находится между ними", – написала она.

Певица позировала, наклонившись вперед, показывая грудь. Также, позируя, она высунула язык. 

Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце". В ее сольной дискографии четыре студийных альбома.

Теги: купальник, Анна Седокова, ВИА Гра, певица, фото
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