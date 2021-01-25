Седокова выставила перед камерой грудь и высунула язык

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова на своей странице в Instagram опубликовала фото, для которого позировала в раздельном желтом купальнике.
"Надеясь на лучшее, готовлюсь к худшему и не удивляюсь ничему, что находится между ними", – написала она.
Певица позировала, наклонившись вперед, показывая грудь. Также, позируя, она высунула язык.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Анна Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце". В ее сольной дискографии четыре студийных альбома.