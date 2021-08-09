"Это называется удачно выйти замуж", "Наверное, устают зверски". Подольская спустя неделю после возвращения из Греции похвасталась отдыхом в Египте

"Ну что, погнали?" – подписала она фото.
"Это называется удачно выйти замуж", – отреагировали на фото пользователи сети.
"Десятый раз за лето отдыхают, во везет", – прокомментировали подписчики.
"Раз пятый уже за сезон отдыхают! Наверное, так устают зверски", – написали в комментариях фолловеры.
"Это сколько нужно работать, чтобы столько отдыхать. Видимо, даже чемоданы не разбираются", – предположили в сети.
"Отличного отдыха", – порадовались за артистку поклонники.
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Подольская получила известность после участия в пятом сезоне российского шоу "Фабрика звезд".
Певица в 2010 году вышла замуж за российского артиста Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.
В конце июля 2021 года певица делилась с поклонниками снимками, на которых была запечатлена во время семейного отдыха в Греции, а конце июня отдыхала в Турции.