"Это называется удачно выйти замуж", "Наверное, устают зверски". Подольская спустя неделю после возвращения из Греции похвасталась отдыхом в Египте

Подольская в июне отдыхала в Турции, а в июле – в Греции Фото: nataliapodolskaya / Instagram

"Ну что, погнали?" – подписала она фото.

"Это называется удачно выйти замуж", – отреагировали на фото пользователи сети.

"Десятый раз за лето отдыхают, во везет", – прокомментировали подписчики.

"Раз пятый уже за сезон отдыхают! Наверное, так устают зверски", – написали в комментариях фолловеры.

"Это сколько нужно работать, чтобы столько отдыхать. Видимо, даже чемоданы не разбираются", – предположили в сети.

"Отличного отдыха", – порадовались за артистку поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)