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25 января, 2022
 
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"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес

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Астровская: Не помню себя более спокойной, чем сейчас
Астровская: Не помню себя более спокойной, чем сейчас
Фото: alina_astrovskaya_ / Instagram

Украинская певица, экс-ведущая шоу "Орел и решка" Алина Астровская, которая сейчас ждет ребенка, 24 января раскрыла в Instagram интересные факты о себе.

"Не помню себя более спокойной, чем сейчас! Интересное путешествие", – написала она.

Она призналась, что ее первые три теста на беременность были отрицательными. Накануне того, как тест показал две полоски, ночью ей на живот легла кошка и мурлыкала до утра. Токсикоза у телеведущей не было, но она все время хотела гречку.

Из одежды для беременных Астровская купила только джинсы, так как ей не нравился ассортимент специализированных магазинов.

Астровская призналась, что ее грудь увеличилась на четыре размера. "И, говорят, это не конец прогрессии дынек в пространстве", – отметила она.

Телеведущая сообщила, что за время беременности летала 15 раз, а в кафе с ней дважды знакомились мужчины, не замечая огромный живот, а потом она вставала.

Пост телеведущая сопроводила снимком, для которого позировала топлес, в расстегнутых брюках и шляпе. В руках она держала стог сена.

Контекст:

Алина Астровская родилась в 1989 году в Донецке. Она бывшая участница украинской группы Real O. В 2018 году Астровская стала ведущей 19-го сезона шоу "Орел и решка", которое тогда выходило на канале "Интер". Ее соведущим был украинским шоумен Коля Серьга.

Первым мужем Астровской был футболист Евгений Бредун, с которым она прожила шесть лет. Вторым мужем стал бизнесмен по имени Игорь, за него она вышла замуж в 2016 году. О расставании с ним Астровская рассказала в 2018 году.

В 2017 году во время съемок шоу "Орел и решка" Астровская познакомилась с ведущим и музыкантом Антоном Лаврентьевым, который работал в шоу "Орел и решка. Шопинг". Впервые пара появилась на публике летом 2019 года. Астровская и Лаврентьев начали вместе гастролировать, записывать совместные музыкальные работы и снимать клипы.

Осенью 2019 года пара сообщила о помолвке. Ведущий сделал предложение Астровской во время своего концерта. В феврале 2021 года они зарегистрировали брак. 18 ноября певица объявила о беременности.

Теги: беременность, телеведущая, шоу, REAL O, певица, топлес, Орел и решка, Алина Астровская, грудь, живот
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