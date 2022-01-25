"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес

Астровская: Не помню себя более спокойной, чем сейчас Фото: alina_astrovskaya_ / Instagram

"Не помню себя более спокойной, чем сейчас! Интересное путешествие", – написала она.

Она призналась, что ее первые три теста на беременность были отрицательными. Накануне того, как тест показал две полоски, ночью ей на живот легла кошка и мурлыкала до утра. Токсикоза у телеведущей не было, но она все время хотела гречку.

Из одежды для беременных Астровская купила только джинсы, так как ей не нравился ассортимент специализированных магазинов.

Астровская призналась, что ее грудь увеличилась на четыре размера. "И, говорят, это не конец прогрессии дынек в пространстве", – отметила она.

Телеведущая сообщила, что за время беременности летала 15 раз, а в кафе с ней дважды знакомились мужчины, не замечая огромный живот, а потом она вставала.

Пост телеведущая сопроводила снимком, для которого позировала топлес, в расстегнутых брюках и шляпе. В руках она держала стог сена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @polna_smysla (@alina_astrovskaya_)