"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет

Матвеева: 8 марта 2021 года, за год до войны, я познакомилась со своей любовью Фото: Nadezhda Matveeva / Facebook

"8 марта 2021 года, за год до войны, я познакомилась со своей любовью. Начало войны у меня совпало с развитием отношений, – рассказала ведущая. – Я считаю, что это великое счастье еще и потому, что все испытания мы проходим вместе. Как взрослая женщина я понимаю, что именно при таких обстоятельствах можно нечаянно проверить друг друга, скорее почувствовать, твой человек или нет. Тем более это не очень традиционные отношения".

Матвеева призналась, что раньше считала неприемлемой большую разницу в возрасте между партнерами.