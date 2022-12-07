"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет

"8 марта 2021 года, за год до войны, я познакомилась со своей любовью. Начало войны у меня совпало с развитием отношений, – рассказала ведущая. – Я считаю, что это великое счастье еще и потому, что все испытания мы проходим вместе. Как взрослая женщина я понимаю, что именно при таких обстоятельствах можно нечаянно проверить друг друга, скорее почувствовать, твой человек или нет. Тем более это не очень традиционные отношения".
Матвеева призналась, что раньше считала неприемлемой большую разницу в возрасте между партнерами.
Надежда Матвеева родилась в 1968 году в Керчи. С 2012 года она – ведущая канала СТБ.
Матвеева была замужем дважды. От первого брака у нее есть сын Владислав, после нападения РФ на Украину он пошел добровольцем на фронт.
Летом 2022 года Матвеева сообщила, что состоит в отношениях с бойфрендом, который младше ее на 20 лет.