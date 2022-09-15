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15 сентября, 2022
 
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"Это очень чувственно". Дорофеева показала ролик со своими детскими кадрами и выступлением, посвященным Крыму

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Дорофеева: О себе, о смыслах, которые постоянно ищу и переосмысливаю
Дорофеева: О себе, о смыслах, которые постоянно ищу и переосмысливаю
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 15 сентября поделилась в Instagram коротким роликом, в котором рассказала, что наполняет ее.

"О себе, о смыслах, которые постоянно ищу и переосмысливаю", – написала она.

В ролике певица показала свежие и архивные кадры. В частности, ее первые выступления на сцене, одно из которых было посвящено Крыму, речную прогулку по реке в лодке с родителями.

"Меня наполняют люди, смыслы, которые они несут, места, запахи, города, очень важные слова, чувства и тревоги", – сказала певица за кадром.

 В финале ролика она отметила, что сейчас преступление – не высказываться.

"Это очень чувственно", – отметила подписчица mydorofeeva_.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: Крым, Украина, Время и Стекло, Надя Дорофеева, певица, ролик, Dorofeeva
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