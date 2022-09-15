"Это очень чувственно". Дорофеева показала ролик со своими детскими кадрами и выступлением, посвященным Крыму

"О себе, о смыслах, которые постоянно ищу и переосмысливаю", – написала она.
В ролике певица показала свежие и архивные кадры. В частности, ее первые выступления на сцене, одно из которых было посвящено Крыму, речную прогулку по реке в лодке с родителями.
"Меня наполняют люди, смыслы, которые они несут, места, запахи, города, очень важные слова, чувства и тревоги", – сказала певица за кадром.
В финале ролика она отметила, что сейчас преступление – не высказываться.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Это очень чувственно", – отметила подписчица mydorofeeva_.
Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.