"Это очень чувственно". Дорофеева показала ролик со своими детскими кадрами и выступлением, посвященным Крыму

Дорофеева: О себе, о смыслах, которые постоянно ищу и переосмысливаю Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"О себе, о смыслах, которые постоянно ищу и переосмысливаю", – написала она.

В ролике певица показала свежие и архивные кадры. В частности, ее первые выступления на сцене, одно из которых было посвящено Крыму, речную прогулку по реке в лодке с родителями.

"Меня наполняют люди, смыслы, которые они несут, места, запахи, города, очень важные слова, чувства и тревоги", – сказала певица за кадром.

В финале ролика она отметила, что сейчас преступление – не высказываться.

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"Это очень чувственно", – отметила подписчица mydorofeeva_.