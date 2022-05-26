"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника

"Когда у тебя рак яичника – это очень серьезный диагноз. Очень серьезные операции, очень серьезный стресс организм прошел. Эта тема у нас закрыта просто. Все просто понимают, что если я буду беременна, это будет реально чудо", – сказала она.

Певица отметила, что шансы забеременеть все-таки есть, но для этого нужны время и деньги.

"Я должна быть в очень спокойном состоянии. [...] Это очень тяжело. Очень истощаешься", – сказала она.

По словам певицы, ей повезло с мужем, поскольку он оказывает ей серьезную поддержку.

"Не все мужчины понимают женщину на 100% с нашими гормонами и тем, что мы проходим. [Если] мой муж чего-то не понимает – пойдет и почитает об этом. Он говорит: "А можешь мне прислать какую-нибудь ссылку, что с тобой происходит? Я хочу понять". Сидит, читает научные статьи, чтобы понять, что происходит со мной. Он мне делал уколы", – рассказала она.

Мика Ньютон призналась, что во время войны России против Украины она сосредоточилась на заботе о родственниках, которые сейчас переехали с ней в США.

"Мы свою жизнь с мужем поставили на паузу. Мы не в приоритете вообще. У нас в приоритете — племянница, мама, папа. Боже, хочется плакать. Потому что это реально правда", – сказала она.