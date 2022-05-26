Бульвар Шоубиз
 
26 мая, 2022
 
Новости

"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мика Ньютон: Я должна быть в очень спокойном состоянии
Мика Ньютон: Я должна быть в очень спокойном состоянии
Фото: mikanewton / Instagram

Проживающая в США 36-летняя украинская певица Мика Ньютон 24 мая в интервью YouTube-каналу "ДеЯк" заявила, что теоретически она может стать мамой, но сейчас у нее в приоритете другие вопросы.

"Когда у тебя рак яичника – это очень серьезный диагноз. Очень серьезные операции, очень серьезный стресс организм прошел. Эта тема у нас закрыта просто. Все просто понимают, что если я буду беременна, это будет реально чудо", – сказала она.

Певица отметила, что шансы забеременеть все-таки есть, но для этого нужны время и деньги.

"Я должна быть в очень спокойном состоянии. [...] Это очень тяжело. Очень истощаешься", – сказала она.

По словам певицы, ей повезло с мужем, поскольку он оказывает ей серьезную поддержку.

"Не все мужчины понимают женщину на 100% с нашими гормонами и тем, что мы проходим. [Если] мой муж чего-то не понимает – пойдет и почитает об этом. Он говорит: "А можешь мне прислать какую-нибудь ссылку, что с тобой происходит? Я хочу понять". Сидит, читает научные статьи, чтобы понять, что происходит со мной. Он мне делал уколы", – рассказала она.

Мика Ньютон призналась, что во время войны России против Украины она сосредоточилась на заботе о родственниках, которые сейчас переехали с ней в США.

"Мы свою жизнь с мужем поставили на паузу. Мы не в приоритете вообще. У нас в приоритете — племянница, мама, папа. Боже, хочется плакать. Потому что это реально правда", – сказала она.

Контекст:

Мика Ньютон (настоящее имя – Оксана Грицай) родилась в 1986 году в городе Бурштын Ивано-Франковской области. В 2011 году она представляла Украину на конкурсе "Евровидение", заняв четвертое место. В том же году певица переехала в США.

В 2018 году артистка вышла замуж за владельца американского модельного агентства Saint Agency Криса Сааведру. О помолвке с ним Ньютон сообщила в сентябре 2017 года.

В сентябре 2020 года певица призналась, что перенесла несколько операций после того, как у нее выявили рак яичника. По словам артистки, после выздоровления ей необходимо проходить осмотр каждые три месяца.

В феврале 2021 года певица признавалась, что их главная с мужем цель – стать родителями. "У меня все, что нужно, осталось, ничего не "потравили". Поэтому мы знаем, что будем родителями. Наша главная мечта – родить своих, биологических. Но если сверху "захотят", чтобы мы подарили кому-то семью и пошли в детский дом, я также к этому открыта", – заявила тогда артистка.

Теги: рак, беременность, женщины, певица, Мика Ньютон, муж, операция, диагноз, мама
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника
"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника
Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины
Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины
"Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных. Собственно, уже". Макаревич в посте о лжи упомянул Путина
"Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных. Собственно, уже". Макаревич в посте о лжи упомянул Путина
"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"
"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"
"Узнал, что такое радужный флаг". Федишин в поздравлении 11-летнему сыну рассказала о своем скандале с ЛГБТ
"Узнал, что такое радужный флаг". Федишин в поздравлении 11-летнему сыну рассказала о своем скандале с ЛГБТ
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
  "Метро". Группа "Жадан і Собаки" посвятила новую песню детям, которые прятались от обстрелов в харьковском метро. Видео
  "Метро". Группа "Жадан і Собаки" посвятила новую песню детям, которые прятались от обстрелов в харьковском метро. Видео
  "Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит". Дедженерес во время встречи с Милой Кунис пожертвовала Украине $30 тыс.
  "Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит". Дедженерес во время встречи с Милой Кунис пожертвовала Украине $30 тыс.
77-летний отец Меган Маркл госпитализирован после инсульта
77-летний отец Меган Маркл госпитализирован после инсульта
"Он мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет защищать Украину". Тина Кароль рассказала, где служит ее отец
"Он мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет защищать Украину". Тина Кароль рассказала, где служит ее отец
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 