"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника

"Когда у тебя рак яичника – это очень серьезный диагноз. Очень серьезные операции, очень серьезный стресс организм прошел. Эта тема у нас закрыта просто. Все просто понимают, что если я буду беременна, это будет реально чудо", – сказала она.
Певица отметила, что шансы забеременеть все-таки есть, но для этого нужны время и деньги.
"Я должна быть в очень спокойном состоянии. [...] Это очень тяжело. Очень истощаешься", – сказала она.
По словам певицы, ей повезло с мужем, поскольку он оказывает ей серьезную поддержку.
"Не все мужчины понимают женщину на 100% с нашими гормонами и тем, что мы проходим. [Если] мой муж чего-то не понимает – пойдет и почитает об этом. Он говорит: "А можешь мне прислать какую-нибудь ссылку, что с тобой происходит? Я хочу понять". Сидит, читает научные статьи, чтобы понять, что происходит со мной. Он мне делал уколы", – рассказала она.
Мика Ньютон призналась, что во время войны России против Украины она сосредоточилась на заботе о родственниках, которые сейчас переехали с ней в США.
"Мы свою жизнь с мужем поставили на паузу. Мы не в приоритете вообще. У нас в приоритете — племянница, мама, папа. Боже, хочется плакать. Потому что это реально правда", – сказала она.
Мика Ньютон (настоящее имя – Оксана Грицай) родилась в 1986 году в городе Бурштын Ивано-Франковской области. В 2011 году она представляла Украину на конкурсе "Евровидение", заняв четвертое место. В том же году певица переехала в США.
В 2018 году артистка вышла замуж за владельца американского модельного агентства Saint Agency Криса Сааведру. О помолвке с ним Ньютон сообщила в сентябре 2017 года.
В сентябре 2020 года певица призналась, что перенесла несколько операций после того, как у нее выявили рак яичника. По словам артистки, после выздоровления ей необходимо проходить осмотр каждые три месяца.
В феврале 2021 года певица признавалась, что их главная с мужем цель – стать родителями. "У меня все, что нужно, осталось, ничего не "потравили". Поэтому мы знаем, что будем родителями. Наша главная мечта – родить своих, биологических. Но если сверху "захотят", чтобы мы подарили кому-то семью и пошли в детский дом, я также к этому открыта", – заявила тогда артистка.