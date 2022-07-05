"Это основная специализация пресс-алкаше", "Разогрев перед подработкой на OnlyFans". В сети высмеяли 46-летнюю Захарову за ролик с клубникой

46-летняя Захарова сперва потрусила ягодами перед камерой, затем откусила кусок мякоти, после чего принялась облизывать оставшуюся часть губами Скриншот: Мария Захарова / Telegram

46-летняя Захарова сперва потрусила ягодами перед камерой, затем откусила кусок мякоти, после чего принялась облизывать оставшуюся часть губами.

"Свой урожай", – подписала она ролик.

Ролик Захаровой прокомментировал на своей странице в Twitter болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев. Он признался, что видео переслали ему друг.

"Тревога. Я был уверен, что это приличный дипфейк. Но кому нужны дипфейки?" – написал он.

В комментариях к посту он дал ссылку на канал Захаровой, где размещен ролик.

"Я понимаю, что трудно поверить, что это реально, поэтому вот ее оригинальный пост", – добавил Грозев.

Cringe alert.

(A friend sent it on the other day but i was sure it was a decent deep fake. But who needs deep fakes?) pic.twitter.com/Nr2OxIvaR1 — Christo Grozev (@christogrozev) July 4, 2022

Подписчики Грозева отреагировали на ролик карикатурой.

"Трудно поверить, что она официальный представитель государства. Я даже проверила ее имя в Google,чтобы убедиться, что это она", – прокомментировала ролик пользователь Leyla M.

It is hard to believe that she is an official representative of the state… I even checked her name in Google to be sure it’s her * — Leyla M (@m_leyla969) July 5, 2022

"Разогрев перед подработкой на OnlyFans", – отреагировали в сети.

Warming up for a side job in OnlyFans. — healthy hate daily (@intolerant_cat) July 4, 2022

"Вы же должны знать, что это основная специализация российского представителя Захаровой – пресс-алкаше", – высмеяли чиновницу в сети.

You have to know this,

the official specialisation of russian representative M.Zaharova is PRESS ALCACHEE * — GOD SAVE UKRAINE * (@Chihuahuacabra) July 5, 2022