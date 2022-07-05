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05 июля, 2022
 
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"Это основная специализация пресс-алкаше", "Разогрев перед подработкой на OnlyFans". В сети высмеяли 46-летнюю Захарову за ролик с клубникой

46-летняя Захарова сперва потрусила ягодами перед камерой, затем откусила кусок мякоти, после чего принялась облизывать оставшуюся часть губами
46-летняя Захарова сперва потрусила ягодами перед камерой, затем откусила кусок мякоти, после чего принялась облизывать оставшуюся часть губами
Скриншот: Мария Захарова / Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 июля разместила в Telegram-канале ролик, в котором снялась во время поедания клубники.

46-летняя Захарова сперва потрусила ягодами перед камерой, затем откусила кусок мякоти, после чего принялась облизывать оставшуюся часть губами. 

"Свой урожай",  подписала она ролик.

Ролик Захаровой прокомментировал на своей странице в Twitter болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев. Он признался, что видео переслали ему друг. 

"Тревога. Я был уверен, что это приличный дипфейк. Но кому нужны дипфейки?" – написал он.

В комментариях к посту он дал ссылку на канал Захаровой, где размещен ролик.

"Я понимаю, что трудно поверить, что это реально, поэтому вот ее оригинальный пост", –  добавил Грозев. 

Подписчики Грозева отреагировали на ролик карикатурой.

"Трудно поверить, что она официальный представитель государства. Я даже проверила ее имя в Google,чтобы убедиться, что это она", – прокомментировала ролик пользователь Leyla M.

"Разогрев перед подработкой на OnlyFans", – отреагировали в сети. 

"Вы же должны знать, что это основная специализация российского представителя Захаровой – пресс-алкаше", – высмеяли чиновницу в сети. 

Контекст:

Захарова известна своими пропагандистскими и антиукраинскими высказываниями. Некоторые из них вызывают подозрения относительно ее вменяемости.

В частности, недавнее заявление Захаровой о том, что в Украине "плечом к плечу с боевиками "Азова" воюют израильские наемники стало поводом для советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка выразить предположение, что российские чиновники в лице Захаровой "из-за дефицита кокаина могли перейти на что-то более тяжелое". "В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который везли контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИД перейти на что-то потяжелее", – предположил он в мае 2022 года. 

Теги: Мария Захарова, клубника, Христо Грозев
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