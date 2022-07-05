"Это основная специализация пресс-алкаше", "Разогрев перед подработкой на OnlyFans". В сети высмеяли 46-летнюю Захарову за ролик с клубникой

46-летняя Захарова сперва потрусила ягодами перед камерой, затем откусила кусок мякоти, после чего принялась облизывать оставшуюся часть губами.
"Свой урожай", – подписала она ролик.
Ролик Захаровой прокомментировал на своей странице в Twitter болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев. Он признался, что видео переслали ему друг.
"Тревога. Я был уверен, что это приличный дипфейк. Но кому нужны дипфейки?" – написал он.
В комментариях к посту он дал ссылку на канал Захаровой, где размещен ролик.
"Я понимаю, что трудно поверить, что это реально, поэтому вот ее оригинальный пост", – добавил Грозев.
Cringe alert.— Christo Grozev (@christogrozev) July 4, 2022
(A friend sent it on the other day but i was sure it was a decent deep fake. But who needs deep fakes?) pic.twitter.com/Nr2OxIvaR1
Подписчики Грозева отреагировали на ролик карикатурой.
July 5, 2022
"Трудно поверить, что она официальный представитель государства. Я даже проверила ее имя в Google,чтобы убедиться, что это она", – прокомментировала ролик пользователь Leyla M.
It is hard to believe that she is an official representative of the state… I even checked her name in Google to be sure it’s her *— Leyla M (@m_leyla969) July 5, 2022
"Разогрев перед подработкой на OnlyFans", – отреагировали в сети.
Warming up for a side job in OnlyFans.— healthy hate daily (@intolerant_cat) July 4, 2022
"Вы же должны знать, что это основная специализация российского представителя Захаровой – пресс-алкаше", – высмеяли чиновницу в сети.
You have to know this,— GOD SAVE UKRAINE * (@Chihuahuacabra) July 5, 2022
the official specialisation of russian representative M.Zaharova is PRESS ALCACHEE *
Захарова известна своими пропагандистскими и антиукраинскими высказываниями. Некоторые из них вызывают подозрения относительно ее вменяемости.
В частности, недавнее заявление Захаровой о том, что в Украине "плечом к плечу с боевиками "Азова" воюют израильские наемники стало поводом для советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка выразить предположение, что российские чиновники в лице Захаровой "из-за дефицита кокаина могли перейти на что-то более тяжелое". "В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который везли контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИД перейти на что-то потяжелее", – предположил он в мае 2022 года.