"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны

Скрипка: Украинский кретинизм и псевдобратья до сих пор не позволяют украинцам перестать слушать российское Скриншот: Медіахаб "Твоє місто" / YouTube

Музыкант подчеркнул, что украинской культуре необходима перемена в смысловой нагрузке контента. Скрипка заявил, что россияне взращивали в украинцах своеобразное чувство вкуса на протяжении многих лет.

"У нас культурная катастрофа. И, очевидно, сказалось российское влияние в том числе. (...) Нам нужно поставить задачу, чтобы был качественный продукт, то есть содержание, чтобы в музыку вернулось содержание, а не только слова про свободу и тому подобное", – сказал он.

Скрипка подчеркнул, что необходима не нежная украинизация, а культурная диктатура.

"Украинский кретинизм и псевдобратья до сих пор не позволяют украинцам перестать слушать российское", – отметил Скрипка.

Музыкант считает, что украинские исполнители, которые до полномасштабной войны пели песни на русском языке, а с вторжением РФ в Украину перешли на украинский, проявили цинизм. Он упомянул в этом контексте исполнителей Надю Дорофееву и Потапа.

"Это патриотический цинизм. Эти люди – просто искренние циники. Есть человек сцены, а есть человек – бизнесмен сцены. (...) Бизнесмены себе классно построили карьеру, и еще кое-кто из них более-менее нормально поет", – отметил Скрипка.