Бульвар Шоубиз
 
27 февраля, 2023
 
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"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны

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Скрипка: Украинский кретинизм и псевдобратья до сих пор не позволяют украинцам перестать слушать российское
Скрипка: Украинский кретинизм и псевдобратья до сих пор не позволяют украинцам перестать слушать российское
Скриншот: Медіахаб "Твоє місто" / YouTube

Фронтмен украинской группы "Воплі Відоплясова" ("ВВ") Олег Скрипка в интервью YouTube-каналу "Медіахаб "Твоє місто" заявил, что украинская культура переживает катастрофу.

Музыкант подчеркнул, что украинской культуре необходима перемена в смысловой нагрузке контента. Скрипка заявил, что россияне взращивали в украинцах своеобразное чувство вкуса на протяжении многих лет.

"У нас культурная катастрофа. И, очевидно, сказалось российское влияние в том числе. (...) Нам нужно поставить задачу, чтобы был качественный продукт, то есть содержание, чтобы в музыку вернулось содержание, а не только слова про свободу и тому подобное", – сказал он.

Скрипка подчеркнул, что необходима не нежная украинизация, а культурная диктатура.

"Украинский кретинизм и псевдобратья до сих пор не позволяют украинцам перестать слушать российское", – отметил Скрипка.

Музыкант считает, что украинские исполнители, которые до полномасштабной войны пели песни на русском языке, а с вторжением РФ в Украину перешли на украинский, проявили цинизм. Он упомянул в этом контексте исполнителей Надю Дорофееву и Потапа.

"Это патриотический цинизм. Эти люди – просто искренние циники. Есть человек сцены, а есть человек – бизнесмен сцены. (...) Бизнесмены себе классно построили карьеру, и еще кое-кто из них более-менее нормально поет", – отметил Скрипка.

Контекст:

Олег Скрипка родился 24 мая 1964 года в Советабаде Таджикской ССР. С 1987 года является лидером группы "Воплі Відоплясова". В 2005-м получил звание заслуженного артиста Украины.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артист выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.

За сутки c 9-го до 10 октября в результате атак российских оккупантов пострадала мирные граждане и инфраструктура более 30 населенных пунктов. Среди пострадавших городов и населенных пунктов – Славянск, в котором погибла поклонница "ВВ".

Теги: Олег Скрипка, украинцы, Надя Дорофеева, Потап, Воплі Відоплясова, музыкант, россияне
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