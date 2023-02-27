"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны

Музыкант подчеркнул, что украинской культуре необходима перемена в смысловой нагрузке контента. Скрипка заявил, что россияне взращивали в украинцах своеобразное чувство вкуса на протяжении многих лет.
"У нас культурная катастрофа. И, очевидно, сказалось российское влияние в том числе. (...) Нам нужно поставить задачу, чтобы был качественный продукт, то есть содержание, чтобы в музыку вернулось содержание, а не только слова про свободу и тому подобное", – сказал он.
Скрипка подчеркнул, что необходима не нежная украинизация, а культурная диктатура.
"Украинский кретинизм и псевдобратья до сих пор не позволяют украинцам перестать слушать российское", – отметил Скрипка.
Музыкант считает, что украинские исполнители, которые до полномасштабной войны пели песни на русском языке, а с вторжением РФ в Украину перешли на украинский, проявили цинизм. Он упомянул в этом контексте исполнителей Надю Дорофееву и Потапа.
"Это патриотический цинизм. Эти люди – просто искренние циники. Есть человек сцены, а есть человек – бизнесмен сцены. (...) Бизнесмены себе классно построили карьеру, и еще кое-кто из них более-менее нормально поет", – отметил Скрипка.
Олег Скрипка родился 24 мая 1964 года в Советабаде Таджикской ССР. С 1987 года является лидером группы "Воплі Відоплясова". В 2005-м получил звание заслуженного артиста Украины.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артист выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.
За сутки c 9-го до 10 октября в результате атак российских оккупантов пострадала мирные граждане и инфраструктура более 30 населенных пунктов. Среди пострадавших городов и населенных пунктов – Славянск, в котором погибла поклонница "ВВ".