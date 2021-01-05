"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео

Российский актер украинского происхождения Гоша Куценко поделился в сети роликом, который был снят в Кремле. Подписчики актера теперь опасаются за судьбу неизвестного героя видео, который, по их мнению, изобразив на снегу пенис, таким образом мог оставить послание президенту России Владимиру Путину.

Российский актер украинского происхождения Гоша Куценко 5 января в Instagram разместил ролик, на котором запечатлен человек, рисующий на снегу с помощью мелких шагов изображение в виде пениса.

Актер с помощью геолокации отметил, что ролик был снят в Кремле. Также в конце видео объектив камеры смещается с автора снежного рисунка вверх и фокусируется на башнях Кремля.

"Пока страна отдыхает, Кремль не дремлет и готовит ответ Западу!" – подписал он публикацию. Куценко не указал, кто является автором ролика и когда он был снят.

"Ну зачем вы это выставили? Теперь солдатику влетит!" – отреагировали на видео пользователи сети.

"Больше его никто не видел", – прокомментировали ролик фолловеры Куценко.

"Это [российскому президенту Владимиру] Путину смс", – предположили подписчики.

"Видно, у солдатика накипело", – написали читатели блога Куценко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko)

Гоша Куценко (настоящее имя актера – Юрий) родился в 1967 году в Запорожье. В 1988 году он переехал в Москву. Актер стал известным после роли в фильме "Антикиллер" (2002).

В 2007 году Куценко принимал участие в учредительном съезде общественного движения "За Путина". В 2008 году вступил в партию "Единая Россия", а спустя пять лет вышел из нее.

В 2018 году артист был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.