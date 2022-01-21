"Это реальная победа", "Какие ноги!" Сильно постройневшая Мозговая примерила мини-платье, влезть в которое мечтала почти год

"Это платье весной прошлого года повесила перед глазами и сказала: "Ты должна в него влезть, и не просто влезть, а выглядеть в нем эстетично. Сегодня вечером платье бросилось мне в глаза", – написала 47-летняя Мозговая.

"Главное, чтобы вам нравилось", – отреагировали фолловеры.

"Какие ноги!" – восхитились подписчики.

"Это реальная победа", – написали пользователи сети.