"Это самый крутой университет". Квиткова рассказала, что ощущает спустя девять дней после родов

"Девять дней как я мама. 216 часов как мы родители. Что я чувствую? Невероятное воодушевление и любовь. Каждый день я встаю и сама удивляюсь откуда у меня берутся силы. Каждый день мне хочется быть лучше. Добрее, спокойнее, гармоничнее", – написала Квиткова.

23-летняя блогер подчеркнула, что материнство для нее – "самый крутой университет саморазвития и внутреннего роста".

Пост Квитковой набрал около 110 тыс. лайков и почти 300 комментариев.

"То чувство, когда смотришь на Квиткову и сама готова родить еще пятерых", – призналась lukashenko.anastasia.

"Вы отличный пример, как нужно готовиться к беременности и родам и наслаждаться", – написала babichyulyiia.

View this post on Instagram A post shared by Daria Kvitkova (@kvittkova)