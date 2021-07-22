"Это самый крутой университет". Квиткова рассказала, что ощущает спустя девять дней после родов

"Девять дней как я мама. 216 часов как мы родители. Что я чувствую? Невероятное воодушевление и любовь. Каждый день я встаю и сама удивляюсь откуда у меня берутся силы. Каждый день мне хочется быть лучше. Добрее, спокойнее, гармоничнее", – написала Квиткова.
23-летняя блогер подчеркнула, что материнство для нее – "самый крутой университет саморазвития и внутреннего роста".
Пост Квитковой набрал около 110 тыс. лайков и почти 300 комментариев.
"То чувство, когда смотришь на Квиткову и сама готова родить еще пятерых", – призналась lukashenko.anastasia.
"Вы отличный пример, как нужно готовиться к беременности и родам и наслаждаться", – написала babichyulyiia.
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Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.
13 июля у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.