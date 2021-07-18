Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей

Квиткова: Я очень боялась того, что после родов я не захочу второго ребенка Фото: kvittkova / Instagram

"Я очень боялась того, что после родов я не захочу второго ребенка, так как наслышалась историй, но спустя полчаса я уже говорила со своим врачам о том, что через год-полтора мы с Никитой придем к ним за девочкой. Я бы испытала все это еще не один раз", – пишет она.

Квиткова добавила, что сейчас у нее с мужем новый этап в отношениях и она заново учится ему доверять.

"Это какой-то высший уровень, когда свою жизнь ты с легкостью доверяешь и так же нужно доверить нашего маленького человека. Каждый раз напоминаю себе о том, что мы учимся вдвоем и это нормально чего-то не знать, нормально быть неидеальными родителями. Главное – доверять друг другу и поддерживать", – признается блогер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)