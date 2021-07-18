Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей

"Я очень боялась того, что после родов я не захочу второго ребенка, так как наслышалась историй, но спустя полчаса я уже говорила со своим врачам о том, что через год-полтора мы с Никитой придем к ним за девочкой. Я бы испытала все это еще не один раз", – пишет она.
Квиткова добавила, что сейчас у нее с мужем новый этап в отношениях и она заново учится ему доверять.
"Это какой-то высший уровень, когда свою жизнь ты с легкостью доверяешь и так же нужно доверить нашего маленького человека. Каждый раз напоминаю себе о том, что мы учимся вдвоем и это нормально чего-то не знать, нормально быть неидеальными родителями. Главное – доверять друг другу и поддерживать", – признается блогер.
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Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.
13 июля у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.