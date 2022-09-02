"Это шедевр!" Опубликованы фото Верки Сердючки в школьной форме и с бантом

Сердючка предстала в школьной форме с фартуком, а также с бантом на голове.

Снимки являются скриншотами из фильма "Приключения Верки Сердючки" 2006 года.

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"Это шедевр!" – прокомментировала inspired_o_o.

"Мама форму простирала", – отметила elena.levan.

Контекст:

Данилко обрел широкую известность в 1990-х годах после того, как начал выступать в образе проводницы Верки Сердючки.

В 2007 году Верка Сердючка представляла Украину на "Евровидении", где заняла второе место. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.

Данилко после полномасштабного вторжения РФ в Украину остался в Киеве. Он выступает с благотворительными концертами, а также занимается волонтерской помощью, но не афиширует этого.

Кроме новой кричалки, Данилко является автором популярных фраз "Геть с Украины, москаль некрасивый!", и "Раша, гудбай".