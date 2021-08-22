Бульвар Шоубиз
 
22 августа, 2021
 
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"Это знаковый конкурс в моей жизни". Дорофеева выступила на фестивале "Черноморские игры"

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Дорофеева: В Скадовске, спускаясь со сцены с первой премией, я решила, что буду петь
Дорофеева: В Скадовске, спускаясь со сцены с первой премией, я решила, что буду петь
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 22 августа в Instagram поделилась отрывком выступления на благотворительном детском фестивале "Черноморские игры", который проходит в Скадовске Херсонской области.

"Черноморские игры" – это знаковый конкурс в моей жизни. Именно там, в Скадовске, спускаясь со сцены с первой премией, я решила, что буду петь. Именно этот конкурс дал мне уверенность и крылья, которые так необходимы творческому человеку. С тех пор практически каждый год я возвращаюсь туда в качестве гостя и каждый раз испытываю трепет", – призналась певица.

Она добавила, что выступить на такой сцене, с таким звуком и светом в 14 лет "было чем-то космическим".

"И это гораздо ценнее для артиста, чем статуэтка или подарок", – отметила Дорофеева.

Муж певицы музыкант Dantes (Владимир Гудков) отреагировал на пост тремя сердечками.

Фестиваль "Черноморские игры" проходит в Скадовске с 20-го по 22 августа.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1".

Дорофеева замужем за Dantes, они поженились в 2015 году после четырех лет отношений.

Теги: фестиваль, премия, Надя Дорофеева, певица, музыкант, Черноморские игры, Dantes, Dorofeeva
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