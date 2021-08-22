"Это знаковый конкурс в моей жизни". Дорофеева выступила на фестивале "Черноморские игры"

"Черноморские игры" – это знаковый конкурс в моей жизни. Именно там, в Скадовске, спускаясь со сцены с первой премией, я решила, что буду петь. Именно этот конкурс дал мне уверенность и крылья, которые так необходимы творческому человеку. С тех пор практически каждый год я возвращаюсь туда в качестве гостя и каждый раз испытываю трепет", – призналась певица.
Она добавила, что выступить на такой сцене, с таким звуком и светом в 14 лет "было чем-то космическим".
"И это гораздо ценнее для артиста, чем статуэтка или подарок", – отметила Дорофеева.
Муж певицы музыкант Dantes (Владимир Гудков) отреагировал на пост тремя сердечками.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фестиваль "Черноморские игры" проходит в Скадовске с 20-го по 22 августа.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1".
Дорофеева замужем за Dantes, они поженились в 2015 году после четырех лет отношений.