"Это знаковый конкурс в моей жизни". Дорофеева выступила на фестивале "Черноморские игры"

Дорофеева: В Скадовске, спускаясь со сцены с первой премией, я решила, что буду петь Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Черноморские игры" – это знаковый конкурс в моей жизни. Именно там, в Скадовске, спускаясь со сцены с первой премией, я решила, что буду петь. Именно этот конкурс дал мне уверенность и крылья, которые так необходимы творческому человеку. С тех пор практически каждый год я возвращаюсь туда в качестве гостя и каждый раз испытываю трепет", – призналась певица.

Она добавила, что выступить на такой сцене, с таким звуком и светом в 14 лет "было чем-то космическим".

"И это гораздо ценнее для артиста, чем статуэтка или подарок", – отметила Дорофеева.

Муж певицы музыкант Dantes (Владимир Гудков) отреагировал на пост тремя сердечками.

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Фестиваль "Черноморские игры" проходит в Скадовске с 20-го по 22 августа.