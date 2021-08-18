"Самое время рожать детей", "Такие няшки", "Красивая пара". Дорофеева поделилась домашним фото с Дантесом

Пара запечатлена в комнате. Дорофеева – на переднем плане, с патчами под глазами и просторной рубашке, Дантес – на дальнем плане – в шортах и майке.

"Наши турецкие приключения с Владимиром Дантесом, конечно, невероятно увлекательные. Но вы даже не представляете, что происходит с нашими героями Марси и Гулливером в новом анимационном фильме "Гулливер возвращается", – написала Дорофеева.

Она также добавила отрывок мультфильма со своей озвучкой и эпизод из студии звукозаписи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Вы такая красивая пара", – отметила подписчица dorofevaa.nadya.

"Такие няшки", – написал dodo_.fan_.

"Самое время рожать детей", – заявила methananna.