"Самое время рожать детей", "Такие няшки", "Красивая пара". Дорофеева поделилась домашним фото с Дантесом

Пара запечатлена в комнате. Дорофеева – на переднем плане, с патчами под глазами и просторной рубашке, Дантес – на дальнем плане – в шортах и майке.
"Наши турецкие приключения с Владимиром Дантесом, конечно, невероятно увлекательные. Но вы даже не представляете, что происходит с нашими героями Марси и Гулливером в новом анимационном фильме "Гулливер возвращается", – написала Дорофеева.
Она также добавила отрывок мультфильма со своей озвучкой и эпизод из студии звукозаписи.
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"Вы такая красивая пара", – отметила подписчица dorofevaa.nadya.
"Такие няшки", – написал dodo_.fan_.
"Самое время рожать детей", – заявила methananna.
Мультфильм "Гулливер возвращается" выйдет на экраны в Украине 19 августа
Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1".
Dantes (Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.
Гудков и Дорофеева поженились в 2015 году после четырех лет отношений.