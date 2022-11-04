"Этот день настал". 35-летняя Никитюк отреагировала на просьбы показать своего возлюбленного

"Вы давно просите, чтобы я показала вам свою вторую половинку", – написала Никитюк.
"Этот день настал", – сообщила ведущая.
После этого она разместила черный прямоугольник.
"В тот момент, когда мы фоткались, исчез свет", – написала ведущая. – Если что, то он слева".
Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".
35-летняя Никитюк не афиширует личную жизнь.