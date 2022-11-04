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04 ноября, 2022
 
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"Этот день настал". 35-летняя Никитюк отреагировала на просьбы показать своего возлюбленного

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Никитюк не афиширует личную жизнь
Никитюк не афиширует личную жизнь
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 4 ноября в Instagram Stories в шуточной форме отреагировала на просьбы поклонников рассказать о своей личной жизни.

"Вы давно просите, чтобы я показала вам свою вторую половинку", – написала Никитюк.

Скриншот: lesia_nikituk
Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

"Этот день настал", – сообщила ведущая.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram
Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

После этого она разместила черный прямоугольник.

"В тот момент, когда мы фоткались, исчез свет", – написала ведущая. – Если что, то он слева". 

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram
Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

35-летняя Никитюк не афиширует личную жизнь. 

Теги: телеведущая, Леся Никитюк
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