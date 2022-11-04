"Этот день настал". 35-летняя Никитюк отреагировала на просьбы показать своего возлюбленного

"Вы давно просите, чтобы я показала вам свою вторую половинку", – написала Никитюк.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

"Этот день настал", – сообщила ведущая.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

После этого она разместила черный прямоугольник.

"В тот момент, когда мы фоткались, исчез свет", – написала ведущая. – Если что, то он слева".

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram