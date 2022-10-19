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19 октября, 2022
 
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Никитюк в свой день рождения обнародовала снимки в облегающем платье, показав фигуру сзади

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Никитюк: Смотрю в мирное будущее. А там уже и отметим
Никитюк: Смотрю в мирное будущее. А там уже и отметим
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская ведущая Леся Никитюк 19 октября, в свой день рождения, в Stories Instagram поделилась новыми снимками своей недавней фотосессии.

Телеведущая позировала в облегающем трикотажном платье.

"Наверняка только такая веселая и добрая женщина могла родить такую, как я. Спасибо, мам", – написала она.

Никитюк привела ниже свой диалог с мамой.

Мама: – Который час?
Я: – 23.30.
Мама: – О, я уже была в роддоме.


Фото: irinasoponaru / Instagram

Фото: irinasoponaru / Instagram

"Смотрю в мирное будущее. А там уже и отметим", – написала она.

Фото: irinasoponaru / Instagram
Фото: irinasoponaru / Instagram

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 

1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Теги: Украина, платье, фигура, телеведущая, фотосессия, Леся Никитюк, мама
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