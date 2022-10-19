Никитюк в свой день рождения обнародовала снимки в облегающем платье, показав фигуру сзади

Никитюк: Смотрю в мирное будущее. А там уже и отметим Фото: lesia_nikituk / Instagram

Телеведущая позировала в облегающем трикотажном платье.

"Наверняка только такая веселая и добрая женщина могла родить такую, как я. Спасибо, мам", – написала она.

Никитюк привела ниже свой диалог с мамой.

Мама: – Который час?

Я: – 23.30.

Мама: – О, я уже была в роддоме.





Фото: irinasoponaru / Instagram

"Смотрю в мирное будущее. А там уже и отметим", – написала она.

Фото: irinasoponaru / Instagram