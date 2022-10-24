Никитюк показала, чем занимается, когда отключают свет

"А вы чем занимаетесь, когда экономите электроэнергию?" – подписала селфи ведущая.

Контекст:

В октябре РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того, как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электричества.

Из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии 21 октября НЭК "Укрэнерго" ввела ограничения на потребление электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.