  "Этот ее смех в конце", "Спонтанная и элегантная. Браво, Кэтрин!" Герцогиня Кембриджская спустилась с горки в лаборатории Lego в Дании. Видео

В лаборатории жена британского принца Уильяма перед камерами спустилась с горки в виде туннеля, не сдержав в конце смех. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале The Royal Family Channel.
"Она такая веселая – глоток свежего воздуха. Спонтанная и элегантная, искренняя до глубины души! Браво, Кэтрин", – прокомментировали ролик пользователи сети.
"Этот ее смех в конце... Она просто великолепна", – оценили видео поклонники.
Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го – 29 апреля 2021 года супруги отмечали 10-ю годовщину со дня бракосочетания.
Герцог и герцогиня Кембриджских воспитывают троих детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).