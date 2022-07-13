"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн

Комаров: Мы пересмотрели сотни ставок, отсеяли шутников и определили реальных претендентов на победу Фото: komarovmir / Instagram

"В свой день рождения я объявил благотворительный аукцион и выставил на продажу свою редкую машину. Цель – помочь ЗСУ. Мы с коллегами пересмотрели сотни ставок, обзвонили реальных претендентов, отсеяли шутников и придуманные ставки и определили реальных претендентов на победу", – написал он.

По словам Комарова, покупателем стала команда украинских инвесторов, заплатившая за авто 1 млн грн.

"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке – я скоро покажу результат. Я счастлив, что каждый день нахожу новые поводы гордиться украинцами. У каждого из нас свой фронт. И мы как никогда едины. И непобедимы", – подытожил Комаров.

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