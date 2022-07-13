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13 июля, 2022
 
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"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн

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Комаров: Мы пересмотрели сотни ставок, отсеяли шутников и определили реальных претендентов на победу
Комаров: Мы пересмотрели сотни ставок, отсеяли шутников и определили реальных претендентов на победу
Фото: komarovmir / Instagram

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров потратит 1 млн грн, которые выручил от продажи своего автомобиля, на помощь ВСУ. Об этом он сообщил 12 июля в Instagram.

"В свой день рождения я объявил благотворительный аукцион и выставил на продажу свою редкую машину. Цель – помочь ЗСУ. Мы с коллегами пересмотрели сотни ставок, обзвонили реальных претендентов, отсеяли шутников и придуманные ставки и определили реальных претендентов на победу", – написал он.

По словам Комарова, покупателем стала команда украинских инвесторов, заплатившая за авто 1 млн грн.

"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке – я скоро покажу результат. Я счастлив, что каждый день нахожу новые поводы гордиться украинцами. У каждого из нас свой фронт. И мы как никогда едины. И непобедимы", – подытожил Комаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Комаров родился в 1983 году в Киеве. В 2010 году в эфире телеканала "1+1" состоялся премьерный выпуск его авторской передачи о путешествиях "Мир наизнанку". 

После нападения РФ на Украину Комаров снимает хронику войны и занимается волонтерской деятельностью.

Теги: ВСУ, война России против Украины, Дмитрий Комаров
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