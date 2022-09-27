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27 сентября, 2022
 
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"Ей легче, она одна". 41-летняя Тоня Матвиенко рассказала, почему ее 23-летняя дочь вернулась из Германии в Украину

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Тоня Матвиенко родила дочь Ульяну в 1998 году
Тоня Матвиенко родила дочь Ульяну в 1998 году
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Проживающая в Великобритании вместе с младшей дочерью украинская певица Тоня Матвиенко в интервью "24 каналу" рассказала, что ее 23-летняя дочь Ульяна в настоящее время живет и работает в Украине.

По словам певицы, старшая дочь после полномасштабного вторжения РФ в Украину несколько месяцев провела в  Берлине (Германии), после чего вернулась домой. Артистка отметила, что Ульяна не намерена снова выезжать за границу.

"Работу нашла в Украине, – рассказала Тоня Матвиенко. – Я ей говорила: "Ты еще молодая, возможно, это какой-то шанс реализовать себя за границей. Она сказала: "Нет, я не хочу жить за границей. Я себя там не вижу и буду делать все для того, чтобы Украина процветала. Останусь только здесь, буду помогать. Ей легче, она одна".

В этом же интервью певица заявила, что они с мужем, украинским артистом Арсеном Мирзояном остались без работы, бизнеса у семьи нет, поэтому она решила вместе с младшей дочерью уехать в Великобританию, чтобы получать там пособие. 

Контекст:

Тоня Матвиенко родила дочь Ульяну в 1998 году – сейчас ей 23 года. Имени отца Ульяны артистка не называет. Известно, что они расстались в 2008 году.

В 2017 году Тоня Матвиенко вышла замуж за Мирзояна. Пара воспитывает дочь Нину (2016). От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына.

До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица с дочерьми переехала в Португалию, а затем в Великобританию

Муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. Он живет вместе с тещей.

Теги: Германия, Великобритания, Берлин, война России против Украины, семья, Арсен Мирзоян
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