"Ей легче, она одна". 41-летняя Тоня Матвиенко рассказала, почему ее 23-летняя дочь вернулась из Германии в Украину

По словам певицы, старшая дочь после полномасштабного вторжения РФ в Украину несколько месяцев провела в Берлине (Германии), после чего вернулась домой. Артистка отметила, что Ульяна не намерена снова выезжать за границу.

"Работу нашла в Украине, – рассказала Тоня Матвиенко. – Я ей говорила: "Ты еще молодая, возможно, это какой-то шанс реализовать себя за границей. Она сказала: "Нет, я не хочу жить за границей. Я себя там не вижу и буду делать все для того, чтобы Украина процветала. Останусь только здесь, буду помогать. Ей легче, она одна".

В этом же интервью певица заявила, что они с мужем, украинским артистом Арсеном Мирзояном остались без работы, бизнеса у семьи нет, поэтому она решила вместе с младшей дочерью уехать в Великобританию, чтобы получать там пособие.