"С голоду пропасть не даст". 52-летний Фадеев показал 73-летнюю мать

52-летний российский продюсер Максим Фадеев 3 сентября опубликовал фото, на котором запечатлена его мать Светлана Фадеева.
"Мама грибов насобирала. Будем грибницу делать", – поделился планами продюсер.
"Мама с голоду пропасть не даст", – пошутили фолловеры.
"Ого, как много", – оценили урожай грибов пользователи сети.
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Фадеев родился в 1968 году в городе Кургане РФ. С 1993-го по 2003 год продюсер жил в Германии и Чехии, занимаясь в это время продюсированием певицы Линды. В 2003-м Фадеев вернулся в Россию.
15 марта 2018 года Фадеев закрыл свой продюсерский центр и основал музыкальный лейбл MALFA (аббревиатура от Maksim Aleksandrovich Fadeev).
Мать продюсера Светлана Фадеева до пенсии работала музыкальным работником во дворце культуры.