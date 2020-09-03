"С голоду пропасть не даст". 52-летний Фадеев показал 73-летнюю мать

52-летний российский продюсер Максим Фадеев удивил подписчиков урожаем грибов, которые насобирала в лесу его 73-летняя мать Светлана Фадеева.

52-летний российский продюсер Максим Фадеев 3 сентября опубликовал фото, на котором запечатлена его мать Светлана Фадеева.

"Мама грибов насобирала. Будем грибницу делать", – поделился планами продюсер.

"Мама с голоду пропасть не даст", – пошутили фолловеры.

"Ого, как много", – оценили урожай грибов пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мама грибов насобирала..) Будем грибницу делать! Вкусно! Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 3 Сен 2020 в 3:16 PDT

Фадеев родился в 1968 году в городе Кургане РФ. С 1993-го по 2003 год продюсер жил в Германии и Чехии, занимаясь в это время продюсированием певицы Линды. В 2003-м Фадеев вернулся в Россию.

15 марта 2018 года Фадеев закрыл свой продюсерский центр и основал музыкальный лейбл MALFA (аббревиатура от Maksim Aleksandrovich Fadeev).

Мать продюсера Светлана Фадеева до пенсии работала музыкальным работником во дворце культуры.