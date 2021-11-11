"Фигура – топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". Собчак снялась в бикини

"Спасатель Малибу на минималках. С Международным днем фитнеса, товарищи", – написала она.

"Фигура – топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти делать тренировку", – прокомментировала подписчица _krisstaal_.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.