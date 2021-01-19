"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова на своей странице в Instagram поделилась снимком, для которого позировала сидя в трусах, без бюстгальтера, прикрыв голую грудь волосами.
"Когда-то я считала, что это мое самое лучшее фото, но сейчас мне оно кажется ужасно пошлым. Просто интересно, а как считаете вы?" – спросила она.
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Подписчики прокомментировали пост.
"Пошло... Да и пошло все куда подальше, когда есть такое сексуальное фото", – написала nataliyasary.
"Идеальное фото просто! В меру эротики и максимум эстетично обвораживающее!" – заявила plusama_fialkova.
Даша Ульянова профессионально занимается гимнастикой. Она родом из Кривого Рога. Ее в 10-м сезоне проекта "Холостяк", который шел на СТБ весной 2020 года, выбрал 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Но пара не продолжила отношения.