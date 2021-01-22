Бульвар Шоубиз
 
22 января, 2021
 
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"Фото о многом говорит". Подольская после вторых родов поделилась пляжным снимком с семьей

Российская певица Наталья Подольская сделала пляжное селфи в объятиях мужа, певца Владимира Преснякова, и обнимая сына Артемия.

Подольская: Обожаю объятия
Подольская: Обожаю объятия
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram поделилась снимком с мужем, певцом Владимиром Пресняковым, и их пятилетним сыном Артемием.

"Говорят, сегодня день объятий!!! Обожаю это дело. С праздником, товарищи", – написала она вечером 21 января.

На снимке Подольскую обнимает Пресняков, а она – сына Артемия. Младшего ребенка, Ивана, на фото нет.

"Классное фото. О многом говорит. Любим вас всей семьей", – отметила подписчица avon.efimova.koordinator75.

Подольская 22 октября 2020 года родила сына ИванаПевица в 2010 году вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. У супругов также есть сын Артемий (2015).

У Преснякова от гражданского брака с российской певицей Кристиной Орбакайте еще есть сын Никита (1991).

Теги: дети, селфи, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, певица, музыкант, фото
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