Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2021
 
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Топ-5 трогательных фото знаменитостей, которые кормят детей грудью

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Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания ежегодно проходит в первую неделю августа
Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания ежегодно проходит в первую неделю августа
Фото: depositphotos.com

Всемирная неделя грудного вскармливания (World Breastfeeding Week) проводится с 1-го по 7 августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

https://www.facebook.com/whowpro/posts/871568160140821

Издание "ГОРДОН" предлагает фотоподобрку знаменитостей, которые собственным примером поддерживают и пропагандируют грудное вскармливание.

Среди них многодетная мать и певица Анастасия Приходько. В мае 2021 года она показала, как кормит на тот момент двухмесячного сына Луку грудью.

"Я знаю, что моя грудь больше не будет красивой, но она будет как медаль на моем теле, что у меня хватило сил, чтобы дать маленькому человечку возможность впитывать мое молоко", – описала свое отношение к грудному вскармливанию артистка.

Американская модель Эмили Ратаковски в первые месяцы материнства также показывала в сети фото, сделанные во время кормления своего сына грудью – она родила первенца в марте 2021 года.

Пышнотелая американская модель Эшли Грэм, которая вскоре во второй раз станет матерью, родив первенца в январе 2020 года, часто снимала процесс кормления на камеру и особенно интересными моментами делилась с подписчиками. 

Украинская певица Наталка Карпа летом 2020 года выложила в сеть фото, на котором запечатлена во время кормления грудью своей дочери. Тогда артистка столкнулась с волной хейта – подписчики осудили ее за то, что она в публичном месте кормит ребенка грудью. Певица в ответ назвала их реакцию отголосками советского прошлого, а себя – сторонницей грудного вскармливания.

Проживающая в США 37-летняя чешская модель и многодетная мать Каролина Куркова также является сторонницей грудного вскармливания. Она покормила дочь грудью во время семейной фотосессии и поделилась этим снимком с поклонниками.

Фото: karolinakurkova / Instagram
Фото: karolinakurkova / Instagram

Теги: Анастасия Приходько, женщины, Эмили Ратаковски, Эшли Грэм, грудь, грудное вскармливание
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