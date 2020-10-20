Freedom to move. Пианист Евгений Хмара выпустил пятый альбом. Аудио
Украинский композитор и музыкант Евгений Хмара 20 октября на своем канале в YouTube презентовал пятый альбом Freedom to move, в который вошли 15 композиций. На своей странице в Instagram пианист признался, что на создание альбома его вдохновили жена и дети. "Здесь есть композиция, которую я написал со своим тогда еще двухлетним сыном. И мне кажется, что музыка – прямое доказательство того, что есть что-то выше нас", – заявил артист.
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