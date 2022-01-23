"Фу, отпишусь", "Следующий этап – ресницы нарастить?" Радиоведущий Демин сделал маникюр с изображением полового акта

Большинству подписчиков не понравился маникюр Славы Демина, и под публикацией они написали комментарии с критикой Фото: slavademin_official / Instagram

"А почему бы и нет? Надо быть в тренде", – подписал он публикацию.

Большинство подписчиков не оценили поступок 37-летнего радиоведущего, и под публикацией они написали комментарии с критикой.

"Ужас. Куда исчезает мужественность?" – поинтересовалась li.liia4295.

"Фу, отпишусь", – написал пользователь bundurv1982.

"Следующий этап – ресницы нарастить?" – прокомментировала anna_krikyn.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)