Бульвар Шоубиз
 
10 февраля, 2021
 
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"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская позировала на кухне.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каминская снялась в неглиже
Каминская снялась в неглиже
Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская вечером 9 февраля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в черном нижнем белье. Фото было сделано на кухне.

Певица запечатлена стоя, облокотившись на рабочий стол, на котором находятся продукты.

"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?" – спросила она.

"В глазах смотрящего", – ответила подписчица maryna_okushko.

"На этом фото все прекрасно и сексуально, а когда вы ржете, кривляетесь, материтесь и показываете язык – вульгарно!" – написала vv_kholodok.

Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Тембр голоса – колоратурное контральто. В группе "НеАнгелы" она поет с самого основания – с 2006 года.

Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. Они развелись летом 2019-го. У пары есть двое детей. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года, дочь Лаура – 6 декабря 2015-го.

Теги: неАнгелы, Слава Каминская, певица, фото, белье, вульгарность, сексуальность
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