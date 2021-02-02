Бульвар Шоубиз
 
02 февраля, 2021
 
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Каминская показала "мужчину, который будет любить ее всю жизнь"

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась семейным снимком.

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Каминская показала новое фото отдыха на Мальдивах
Каминская показала новое фото отдыха на Мальдивах
Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская разместила в Instagram фото, на котором запечатлена вместе со своим шестилетним сыном Леонардом.

"Мужчина, который будет любить меня всю жизнь", – написала она.

Фото было сделано на Мальдивах.

Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Тембр голоса – колоратурное контральто. В группе "НеАнгелы" она поет с самого основания – с 2006 года.

Каминская была замужем дважды. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. Они развелись летом 2019-го. У пары есть двое детей. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года, дочь Лаура – 6 декабря 2015-го.

Теги: дети, неАнгелы, Слава Каминская, Мальдивы, фото, мужчины
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