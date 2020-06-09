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09 июня, 2020
 
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Где летом отдохнуть в Украине. Советы от радиоведущего Демина

Радиоведущий "Люкс ФМ" Слава Демин провел выходные в Коростышевском карьере, который расположен в 100 км от Киева. По словам ведущего, к водоему можно приезжать с палатками и оставаться на ночь.

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Демин: Вчера весь день посвятили поездке в Коростышевский карьер
Демин: Вчера весь день посвятили поездке в Коростышевский карьер
Фото: Слава Демин / Facebook

Радиоведущий "Люкс ФМ" Слава Демин на своей странице в Facebook опубликовал снимки, сделанные во время семейного отдыха в Коростышевском карьере, расположенном в Житомирской области. 

"Вчера весь день посвятили поездке а Коростышевский карьер – место в 100 км от Киева. Это затопленный гранитный карьер в Житомирской области. Очень красивое место. Вода еще прохладная, но некоторые отдыхающие уже даже купались", – рассказал Демин. 

По словам ведущего, ехать к карьеру им пришлось по лесным дорогам через болота. 

"Вода чистая, туда можно приезжать с палатками и оставаться на ночь. Это если вы нормально относитесь к туалету между сосен", – подытожил Демин.

https://www.facebook.com/slavademin/posts/3077340879009442

Ранее фронтвумен группы Onuka Ната Жижченко поделилась списком украинских городов, которые рекомендует посетить украинцам во время летнего отпуска.

Теги: Киев, Украина, Житомир, карантин, отдых, Слава Демин
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