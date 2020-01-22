Гергиева в Венской опере заменили другим дирижером из-за опоздания

Объявление о замене российского дирижера Валерия Гергиева из-за опоздания публика Венской оперы встретила аплодисментами.

Российского дирижера Валерия Гергиева, опоздавшего на концерт в Венской государственной опере 19 января, заменили другим дирижером. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В январе Гергиев должен был четыре раза дирижировать оперой "Лоэнгрин" в Венской опере. Спектакль 19 января был финальным. На предыдущее выступление, 16 января, Гергиев опоздал на 20 минут.

Глава пресс-службы Венской оперы Андрэ Комплуа предположил, что опоздание связано с задержкой авиарейса, которым Гергиев должен был прибыть в Вену.

"В 17.00, когда должен был начаться спектакль, на сцену вышел директор театра Доминик Майер, который на своем немецком с французским акцентом сказал: "Валерий Гергиев, как и три дня назад, опаздывает. Вместе с тем мы понимаем, что в зале его ждут 2200 человек, а на сцене, в оркестровой яме и за кулисами работают около 400 человек. Мы не можем себе позволить второй раз его ждать. Поэтому мы выйдем из положения и дирижировать сегодняшним спектаклем будет Михаэль Гютлер. Мы надеемся, что все будет хорошо, вы будете довольны", – описал происходящее музыкальный и оперный критик Алексей Парин.

Решение руководства оперы зал встретил аплодисментами.

Ранее Гергиева заменяли из-за повторного опоздания на выступление в Париже. Тогда вместо него также дирижировал Гютлер.

Валерий Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве. Он художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года, главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра. С 2007-го по 2015 год возглавлял Лондонский симфонический оркестр.